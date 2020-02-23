تامر حسين لـ محمد رمضان: "ياريت تنجح بشرف.. ومتتهمش الناس باطل"





وكتب "حسين" عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحقيقة مش عارف احنا بقينا نستحل نتهم الناس بالباطل ازاى ؟وهل يُعقل راجل مُتربع على قمة الغناء ٣٠ سنة ومطرب وبيغنى ويسلطن ومواكب ومتطور وشايل صناعة بحالها على كتافه ومشرف مصر بقاله سنين بسيرته وأعماله ونجاحاته وقدوة بجد للشباب ومختلف الأجيال والأعمار ومطرب كبير .. مش بيقول (راب) ولا دخيل على الشُغلانة حايفكر يمنع ممثل أو مؤدى من الغُنا أو حايحاربك مثلاً".

وجه الشاعر الغنائي تامر حسين، رسالة للفنان محمد رمضان، الذي اتهم الفنان عمرو دياب بمحاربته، موضحا أن الأخير له تاريخ كبير وخبرة 30 عاما في مجال الغناء، ولا يعقل بالمنطق أن يحاربه، وطاالب تامر حسين، من محمد رمضان، أن ينجح بعيدا عن تزيف الحقائق، واتهام المشاهير بالباطل.





وأضاف: "ياجماعة اتقوا الله واعقلوا اللى بيتقال الناس مش حاتتعاطف مع الهزى ده الناس بتشمئز من الكلام اللى مفيهوش ريحة المنطق ... وربنا يهدى".



