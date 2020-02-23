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عودة فودافون كاش للعمل بعد انقطاع خدماتها

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:29 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أوضحت شركة فوادفون مصر إن خدمات فوادفون كاش عادت للعمل بصورة طبيعية بدءًا من الآن، وذلك بعد توقفها صباح اليوم الأحد لإجراء بعض التحديثات.

وارسلت شركة فودافون أمس السبت، رسالة نصية لعملائها مفاداها أن خدمات فوادفون كاش ستتوقف عن العمل بشكل مؤقت لإجراء بعض التحديثات حرصًا منها على تقديم خدمة أفضل للعملاء.

وستستخدم خدمة فودافون كاش في سحب وإيداع أو تحويل فلوس، بافضافة إلى دفع الفواتير أو الدفع والشراء أونلاين.

 وأعلنت شركة فوادفون العالمية مؤخرا عن بيع حصتها البالغة 49% في شركة فوادفون مصر لشركة الاتصالات السعودية.
عودة فودافون كاش للعمل بعد انقطاع خدماتها
عودة فودافون كاش للعمل بعد انقطاع خدماتها
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