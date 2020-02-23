وزير القوى العاملة: كرامة المصري في أي دولة خط أحمر





وأضاف أن الوزارة وضعت آليات للحفاظ على حقوق العامل المصري في الخارج، بتوجيهات من الدولة، ولن تسمح بإهانته وستدافع عن كرامته بكل الطرق والوسائل.



وأشار خلال اجتماع اللجنة، إلى أن الوزارة وضعت حد أدنى لمرتب العامل المصري في الخارج، نتيجة لتدني الأجور في بعض الدول، وتشدد على ضرورة أن تكون العقود التي يتم الاتفاق عليها ما بين العامل وجهة العمل في الخارج، متضمنة هذا الحد الأدنى.



ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية هي عمل العامل المصري في المشروعات الصغيرة في بعض البلدان لأنها تضع شروطا وأجورا لا تليق بالإنسان العامل، كاشفا عن أن الوزارة ولضمان حقوق العاملين في الخارج في هذه المشروعات، وضعت "بوليصة التأمين" كضمان أساسي به العديد من حقوق العامل.



ونوه "سعفان"، بضرورة التوعية للعامل المصري بشأن العمل في هذه المشروعات الصغيرة في الخارج، وبضرورة التعاون وتكاتف الجميع للعمل على هذه التوعية.



قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان، اليوم الأحد؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة: إن كرامة المواطن المصري في أي دولة في العالم خط أحمر.