"البترول": ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مشروع حقل ظهر يمثل نموذجاً في التخطيط والتنفيذ والمتابعة وتحقيق أرقاماً قياسية علي المستوى العالمى، مشيراً إلي استمرار المضى قدماً وفقاً للبرامج الزمنية المخططة لاستكمال مراحل المشروع ووضعها على خريطة الإنتاج، مشيداً بالتعاون البناء بين قطاع البترول والشركاء الأجانب في المشروع اينى وبى وبى وروزنفت ومبادلة، كما أشاد بالمشاركة المجتمعية للمشروع فى محافظة بورسعيد فى إطار اهتمام قطاع البترول بالمساهمة فى التنمية المجتمعية فى المناطق المحيطة بالمشروعات البترولية.









جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروشروق لاعتماد موازنة العام المالى 2020 /2021 بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ونواب رئيسا إيجاس وهيئة البترول للشئون المالية والعمليات والاستكشاف والانتاج والرقابة على الشركات الاجنبية والمشتركة.









وخلال الاجتماع استعرض المهندس عاطف حسن رئيس الشركة ما حققته الشركة خلال الفترة الماضية من العام المالى 2019/2020، حيث أشار إلى ارتفاع إنتاج الغاز من حقل ظهر ليصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز فى نوفمبر 2019، وذلك نتيجة التعجيل فى إستكمال المشروع، حيث نجحت الشركة فى وضع 4 آبار فى المنطقة الجنوبية على خريطة الإنتاج ليصل إجمالى الآبار المنتجة من حقل ظهر إلى 14 بئراً، تزامناً مع وضع خط الإنتاج البحرى الجديد بقطر 30 بوصة فى اغسطس 2019، مشيراً إلى أنه من المتوقع دخول البئر الخامس عشر على الإنتاج فى مارس المقبل لتصل القدرة الانتاجية الحالية للحقل إلى حوالى 3 مليار قدم مكعب يومياً.









وأضاف المهندس عاطف حسن، أن الشركة وضعت خطة استثمارية خلال موازنة العام المالى 2020/2021 تبلغ 408 مليون دولار للاستمرار فى تنفيذ الأنشطة الاستكشافية والتنموية بمنطقة ظهر لاستدامة سير معدلات الإنتاج والحفاظ على أصول الشركة.







