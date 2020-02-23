أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

ينوي مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب طلب تقليص عقوبات محمود كهربا وجونيور أجايي وياسر إبراهيم على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري ضد الزمالك.

ويعقد مجلس الأهلي اجتماعًا طارئَا اليوم لبحث الرد على قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة والتي عاقب كهربا بالإيقاف حتى نهاية الموسم الكروي.

عقوبات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

1- إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الفريق حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

3- إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

4- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

5- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.