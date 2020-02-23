Advertisements
Advertisements
Advertisements

مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.53% مع بداية تعاملات اليوم

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:49 ص
Advertisements
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
Advertisements

سوق الأسهم السعودية

إستهل سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.53%خاسراً 42.25 نقطة ليصل إلى مستوى 7965.14 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.01% رابحا 77.81 نقطة ليصل إلى مستوى 7809.32 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى سوق السعودية ، 60.7 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 77 شركة، فيما تراجعت 105 شركة.

 
وتراجعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.13%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.03%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.47%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاعى الخدمات التجارية والمهنية والإعلام والترفيه بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.98%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%.
 

وجاء سهم "أسيج" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة  بسوق الأسهم السعودية ،  بنمو نسبته 6.14%، ثم أنابيب بنسبة 5.59%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 5.45%، فيما جاء سهم "أسمنت القصيم" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.26%، ثم السعودى الفرنسى بنسبة 2.84%، ثم سامبا بنسبة 1.75%. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

المباريات التى يغيب عنها لاعبو الأهلي بعد الإيقاف من اتحاد الكرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 16 ساعة

تصريحات ساخنة.. عبد الله السعيد يحرج نجوم الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

هازارد.. الصفقة الفاشلة في ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

رغم السقوط.. مدرب ريال مدريد يهدد برشلونة في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

منذ حوالي 11 ساعة

إكرامي يهاجم كهربا بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أمطار غزيرة

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مثير من زيدان بعد الخسارة المفاجأة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ ساعة و 12 دقيقة

بسبب إبراهيم حسن .. المحكمة الرياضية الدولية تغرم الإسماعيلي 20 مليون جنيه لصالح النجوم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

منذ أقل من ساعتين

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ضربة قاضية لريال مدريد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مؤشر بورصة "السعودية" يصعد 0.44% بمستهل جلسة اليوم

تراجع مؤشر"تاسي " السعودي بنسبة 1.61% بمستهل جلسة منتصف الأسبوع

مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.16% خلال التعاملات الصباحية

بضغط هبوط 16 قطاعاً .. مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.5% بختام التعاملات

مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.22% بمستهل التعاملات

سوق الأسهم السعودية يربح 37.1 نقطة بمستهل تعاملات اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:50 ص

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

10:25 ص

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

09:10 ص

تصريحات ساخنة.. عبد الله السعيد يحرج نجوم الأهلي والزمالك

11:13 ص

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

07:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status