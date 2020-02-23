مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.53% مع بداية تعاملات اليوم





سوق الأسهم السعودية





إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.53%خاسراً 42.25 نقطة ليصل إلى مستوى 7965.14 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.01% رابحا 77.81 نقطة ليصل إلى مستوى 7809.32 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى سوق السعودية ، 60.7 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 77 شركة، فيما تراجعت 105 شركة.





وتراجعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.13%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.03%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.47%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاعى الخدمات التجارية والمهنية والإعلام والترفيه بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.98%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%.





وجاء سهم "أسيج" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بسوق الأسهم السعودية ، بنمو نسبته 6.14%، ثم أنابيب بنسبة 5.59%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 5.45%، فيما جاء سهم "أسمنت القصيم" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.26%، ثم السعودى الفرنسى بنسبة 2.84%، ثم سامبا بنسبة 1.75%.