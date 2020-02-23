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مشرف أمن مستشفى بالإسماعيلية يرفض رشوة 120 ألف جنيه من فتاتين

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:33 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال سيد ماهر، مشرف الأمن بمستشفى أورام الإسماعيلية الذي رفض رشوة بقيمة 120 ألف جنيه، إنه لاحظ أن هناك فتاتين يترددوا على المستشفى، وهناك أماكن محددة لدخول المرضى، ولكنهم يتجهوا لقسم الملفات ويقفوا مع موظف لفترة معينة، وبعدها يتجهوا للصيدلية ثم ينصرفوا.

وأضاف "ماهر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنه توجه لقسم الملفات للسؤال عن سبب وجود الفتيات، فأبلغه الموظف أنهم يأتون لبيع برفانات وشامبوهات، مشيرًا إلى أنه قام بتوجيه أفراد أمن المستشفى لمتابعة الأمر، فلاحظوا أن الفتيات يقوموا بخلع النقاب فور خرجوهم من المستشفى، وامسكوا بواحدة منهم والأخرى فرت هاربة، فقالت لهم أنها تأتي للحصول على تبرعات من المستشفى، وترتدي النقاب حتى لا يعرفها أحد، والموظف طلب منه أن يتركها وأنها تأتي للحصول على مساعدة، وتركها تذهب وظل يتابع الأمر لمدة شهر، منوهًا بأنه تواصل مع الأجهزة الأمنية وجاءوا للتحقيق معها بعد أن عرضوا عليه رشوة.

وتابع، أن الموظف حاول أن يعرض عليه الرشوة تدريجيًا بعد علمه بتهريبه لأدوية السرطان، وعرض عليه 100 ألف جنيه، فرفض فعرض عليه 120 ألف جنيه ورفض ذلك أيضًا، منوهًا إلى أنه يتقاضى راتب 2200 جنيه ولديه 3 أبناء، ولو حصل على هذا المبلغ كان سيغير حياته للأسوأ. 
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