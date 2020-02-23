جهاز أسوان الجديدة يحصل على شهادتين لـ"الأيزو"

صرح المهندس أحمد محمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، والمشرف على جهاز توشكى الجديدة، بأن الشركة المانحة( شركة QCS ) لشهادات الأيزو العالمية، أوصت فى تقريرها بمنح شهادة المطابقة للمواصفات الدولية الأيزو ٤٥٠٠١، وشهادة الأيزو ٩٠٠١ فى مجالى الجودة والسلامة والصحة المهنية لجهاز المدينة.









وأضاف المهندس أحمد محمد رشاد، أنه تم استقبال لجنة من الشركة المانحة لشهادات الأيزو وذلك بحضور الدكتور أيوب متولى، المشرف على الإدارة العامة للجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسئولى الهيئة وجهاز المدينة، حيث تم المرور على إدارات "مركز خدمة المواطنين والحركة والمخازن "، لمراجعة الإجراءات والتأكد من سلامة وصحة تطبيق اشتراطات الأيزو.









وأضاف رئيس الجهاز، أن اللجنة أشادت فى تقريرها بمدى الالتزام فى تشجيع تطبيق المواصفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، والجهود المبذولة من مسئولى الهيئة ونواب رئيس جهاز المدينة والمديرين والعاملين بالجهاز ومدى حرصهم على تطبيق المواصفات.