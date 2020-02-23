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سعر اليورو اليوم الأحد 23-2-2020 في البنوك المصرية

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:08 ص
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سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم
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سعر اليورو اليوم الأحد 

واصل سعر اليورو اليوم الأحد 23-2-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر خلال التعاملات الصباحية، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 16.73 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم في البنوك على النحو التالي:

سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو16.74 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.73 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.


وسجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 16.74جنيه للشراء، و16.97 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 16.73 جنيه للشراء، و17.01 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.72 جنيه للشراء، و16.95 جنيه للبيع.


وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 16.75 جنيه للشراء، 16.97 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 16.71 جنيه للشراء، و16.96 جنيه للبيع.

 
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