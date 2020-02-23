سعر اليورو اليوم الأحد 23-2-2020 في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الأحد





واصل سعر اليورو اليوم الأحد 23-2-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر خلال التعاملات الصباحية، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 16.73 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم في البنوك على النحو التالي:





سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 16.74 جنيه للشراء، و 16.85 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.73 جنيه للشراء، و 16.90 جنيه للبيع.









وسجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 16.74جنيه للشراء، و 16.97 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 16.73 جنيه للشراء، و 17.01 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.72 جنيه للشراء، و 16.95 جنيه للبيع.









وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 16.75 جنيه للشراء، 16.97 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 16.71 جنيه للشراء، و 16.96 جنيه للبيع.



