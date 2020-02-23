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قداس الذكرى السنوية الثانية لرحيل أسقف طما السابق "صور"

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:04 ص
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اللقاء
اللقاء
ماريان ناجى
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احتفلت إيبارشية طما، بالذكرى الثانية لرحيل أسقفها السابق مثلث الرحمات الأنبا فام.

وأقيم قداس الذكرى بدير القمص يسى ميخائيل، بطما، وتولى خدمته نيافة الأنبا إسحاق، أسقف طما، وشاركه لفيف من الآباء الكهنة من داخل وخارج الإيبارشية وأعداد غفيرة من الشعب.

وعقب انتهاء القداس، أقيم حفل تأبين للأب الأسقف الجليل المتنيح، تضمن عدة فقرات، وكلمات عزاء ورثاء.

جدير بالذكر أن نيافة الأنبا فام، رحل عن عالمنا يوم الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨، وهو من أبناء دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وهو أول أسقف لإيبارشية طما بعد تقسيم إيبارشية أبوتيج وطما وطهطا لثلاث إيبارشيات، حيث سيم أسقفًا لها في ٢٥ مايو ١٩٨٠ م، بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث، وتم تجليسه في ٢٢ يونيو ١٩٨٠ م.
قداس الذكرى السنوية الثانية لرحيل أسقف طما السابق "صور"
قداس الذكرى السنوية الثانية لرحيل أسقف طما السابق "صور"
قداس الذكرى السنوية الثانية لرحيل أسقف طما السابق "صور"
قداس الذكرى السنوية الثانية لرحيل أسقف طما السابق "صور"
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الكلمات المفتاحية

وفاة قداس إلهي قداس رحيل ذكرى ثانوية

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