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رغم انتشار فيروس كورونا.. الصين تستمر في إطلاق الأقمار الصناعية

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:54 ص
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صاروخ لونج مارش
صاروخ لونج مارش
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أطلقت الصين مؤخرًا صاروخ " لونج مارش " من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية، الذي يعد الأول لها منذ رأس السنة الصينية الجديدة، رغم انتشار لفيروس كورونا.

وكشفت شركة "تشاينا ايروسبيس" المملوكة للصين عن تفاصيل الأطلاق، وفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أن الصاورخ كان على متنه 4 أقمار صناعية تابعة لجين شيشو شيان تدعى XJS-C وXJS-D وXJS-E وXJS-F، وأنها دخلت جميعها مداراتها.

وستقوم الأقمار الصناعية الجديدة التي تم أطلاقها باختبار التقنيات الجديدة لرصد الأرض والتواصل مع بعضها البعض.

كما تم إطلاق الموقع بعد أيام قليلة من فحص وو يان شنغ، رئيس مجلس إدارة CASC، مرافق إعداد الإطلاق الصينية لمعرفة كيف كان العمال يتعاملون مع إجراءات احتواء فيروس كورونا، مثل ارتداء الأقنعة.

وأبدى العمال بعض المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، لكن بشكل عام، اعتبرت CASC ناجحة فى اتباع تدابير مثل تعديل نوبات العمل وتوفير احتياطى من المطهرات، وفقًا لما ذكرته شركة سبيس تشاينا الإعلامية التى ترعاها الدولة فى تقرير بشأن الإطلاق.

وبذلك تكون شركة "CASC" أطلقت أربع بعثات بعام 2020، وتخطط لإطلاق أكتر من أربعون قمر صناعي هذا العام، والجدير بالذكر أن الصين أجرت في عام 2019، بعض عمليات إطلاق الصواريخ فى نفس المنشأة بفصل لا يقل عن 6 ساعات بين الإطلاقات.
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