مصدر أمني يعلن مقتل قائد القوات التركية في ليبيا

قصفت قوات الجيش الليبي، أهدافًا في ميناء طرابلس الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل قائد القوات التركية في ليبيا الجنرال خليل سويسال.

وكشف مصدر أمني ليبي، أن القصف أسفر أيضا عن مقتل 3 عناصر من ميليشيات الوفاق، إضافة إلى ضابط تركي ومترجم سوري، وإصابة الجنرال سويسال الذي نقل للمستشفى لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة.

وقال المصدر الليبي، إن القائد التركي نقل مع شخصين آخرين على متن الخطوط الجوية الليبية إلى تركيا.