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عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:50 ص
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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قرر مجلس إدارة نادى الزمالك توقيع عقوبات على محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله جمعة وإمام عاشور بسبب أحداث مباراة السوبر المصري.

وفرض مجلس الزمالك غرامات مادية على اللاعبين بواقع 100 ألف جنيه على كل لاعب وحذرهم من محاولة استفزاز جماهير الأهلي عبر السوشيال ميديا.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قد أصدرت عقوباتها على لاعبي الأهلي والزمالك في أزمة مباراة السوبر المصري.

عقوبات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

1- إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

3- إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

4- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

5- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.




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