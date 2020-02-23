نشرة مرور الفجر.. كثافات بشوارع القاهرة والجيزة

شهدت الطرق والمحاور لمنطقتي القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، تكدسًا مروريًا بالتزامن مع وقت ذهاب الموظفين لأعمالهم، وذهاب الطلاب لمدارسهم، مع إنتشار الوحدات المرورية لتنظيم وسحب الكثافات المرورية.





وشهدت الطرق الآتية كثافات مرورية في ذروة الصباح:



-شهد أعلى دائري المرج في الإتحاه القادم من مسطرد ومتجه إلى نفق السلام، كثافة مرورية، بسبب انقلاب حمولة "زلط" من سيارة نقل وسط انتشار مكثف لرجال المرور، لرفع آثار الحموله، ومنع التكدس المروري.



-شارع السودان عند مترو جامعة الدول.