كوريا الجنوبية ترفع مستوى التأهب مع تزايد حالات الإصابة بكورونا

أعلن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي-إن، اليوم الأحد، أن الحكومة سترفع حالة التأهب في البلاد من وباء كورونا إلى مستوى أعلى في محاولة لاحتواء زيادة في حالات الإصابة بالفيروس.