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أمير كرارة يتغزل في درة.. والأخيرة: البلوك جاهز

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:56 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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 حلت الفنانة التونسية درة، بالمشاركة مع زميلها ظافر العابدين، ضيفين على الفنان أمير كرارة في برنامجه "سهرانين" الذي يقدمه على قناة ONE، حيث قالت درة، إنها تعشق التصوير حتى تتمكن من عرض ملابسها على جمهورها، موضحة أنها تعتبر التصوير الفوتوغرافي فناً وليس مهنة.

وأضافت أن التواصل مع المتابعين و"الفانز" عبر مواقع التواصل مهم جداً بالنسبة للفنان، لافتة أن بعض التعليقات قد تجعل الفنان ينفعل لذا يجب تجاهلها.

وأشارت إلى أن الحياة في الماضي دون السوشيال ميديا كانت أفضل؛ مرددة: "في ناس تخش تشتم وتدي الناس طاقة سلبية وياريت لو يشيلوا مواقع التواصل نهائياً"، ليرد عليها كرارة بطرافة :هو مين يقدر يشتم القمر ده".

ونوهت إلى أن الأمر ليس مقصوراً على السلبيات، هناك الكثير من الأمور الإيجابية أيضاً؛ معلنة أنها تقوم بعمل "بلوك" لكل من يشتمها على تلك المواقع.

يذكر أن درة تشارك في فيلم "يوم وليلة" والذي يعرض حالياً في دور العرض ويشاركها في بطولته خالد النبوي وأحمد الفيشاوي، وتدور أحداثه في أحد الأحياء الشعبية في يوم واحد يستعرض حياة بعض النماذج في هذا الحي.

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