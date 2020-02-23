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الصين تعتزم بناء قطار مغناطيسي معلق بقيمة 14.23 مليار دولار

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:48 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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تعتزم الصين بناء قطار مغناطيسي معلق في مقاطعة يونان جنوب غرب البلاد، بقيمة استثمار إجمالية تقدر بأكثر من 100 مليار يوان (14.23 مليار دولار)، حسبما كشفت وسائل الإعلام الحكومية، اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "ساينس آند تكنولوجي ديلي"، أن خط سكة حديد القطار المغناطيسي المعلق سيمتد 430 كيلومترا من كونمينغ إلى مدينة ليجيانغ، مضيفة أن السكك الحديدية ستنمي صناعة السياحة وتحسن النقل الإقليمي، كما أوردت وكالة "رويترز".
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