الصين تعتزم بناء قطار مغناطيسي معلق بقيمة 14.23 مليار دولار

تعتزم الصين بناء قطار مغناطيسي معلق في مقاطعة يونان جنوب غرب البلاد، بقيمة استثمار إجمالية تقدر بأكثر من 100 مليار يوان (14.23 مليار دولار)، حسبما كشفت وسائل الإعلام الحكومية، اليوم الأحد.

تعتزم الصين بناء قطار مغناطيسي معلق في مقاطعة يونان جنوب غرب البلاد، بقيمة استثمار إجمالية تقدر بأكثر من 100 مليار يوان (14.23 مليار دولار)، حسبما كشفت وسائل الإعلام الحكومية، اليوم الأحد.