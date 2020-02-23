أسعار العملات اليوم الأحد 23-2-2020 في البنوك المصرية

أسعار العملات اليوم





حافظت أسعار العملات اليوم الأحد 23-2-2020 على استقرارها في البنوك المحلية في مصر، وتشهد أسعار العملات حالة من التذبذب في البنوك خلال تعاملات الفترة الماضية وجاءت الأسعار على النحو التالي:





أسعار العملات الأجنبية اليوم

سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع،

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 16.81 جنيه للشراء، 16.94 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 20.23 جنيه للشراء، 20.41 جنيه للبيع.





أسعار العملات العربية اليوم

سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم 50.79 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.











