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تحطم طائرة مقاتلة بالقرب من ولاية جوا في الهند

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:56 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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تحطمت طائرة مقاتلة حربية من طراز ميج 29k بالقرب من ولاية جوا في الهند؛ بينما كانت في طلعة تدريب روتينية، وقفز قائد الطائرة بأمان وتم استعادته، وفقًا للبحرية الهندية.

وقالت البحرية الهندية في بيان: "في حوالي الساعة 10:30، تحطمت طائرة من طراز ميج 29k في طلعة تدريب روتينية قبالة ساحل جوا. قفز قائد الطائرة بأمان وتم استعادته. أُمر بالتحقيق في الحادث".

في نوفمبر 2019، تحطمت طائرة مقاتلة أخرى من طراز ميج 29K في جوا. في ذلك الوقت، تحطمت الطائرة في مكان مفتوح بالقرب من كنيسة في فيرنا.

وقالت البحرية الهندية، في بيان، إن طائرة ميج 29K أصيبت بنيران في محرك أثناء مهمة تدريب، بعد إقلاعها من المحطة الجوية البحرية INS HANSA في دابوليم.

تستخدم القوات المسلحة الهندية حاليًا أكثر من 900 طائرة عسكرية روسية.
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