سعر الدولار اليوم الأحد 23-2-2020 في مصر.. العملة تواصل تراجعها

سعر الدولار اليوم





حافظ سعر الدولار اليوم الاحد 23-2-2020 في البنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الصباحية وشهد سعر الدولار حالة من الانخفاض الحاد مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار في البنوك اليوم وجاءت على النحو التالي:









سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.51 جنيه للشراء، و 15.61 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.53 جنيه للشراء، و 15.63 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.53 جنيه للشراء، و 15.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.53 جنيه للشراء، و 15.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.56 جنيه للشراء، و 15.66 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.51 جنيه للشراء، و 15.61 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.51 جنيه للشراء، و 15.61 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.51 جنيه للشراء، و 15.61 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في البنوك