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سعر الدولار اليوم الأحد 23-2-2020 في مصر.. العملة تواصل تراجعها

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:55 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
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سعر الدولار اليوم 

حافظ سعر الدولار اليوم الاحد 23-2-2020 في البنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الصباحية وشهد سعر الدولار حالة من الانخفاض الحاد مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار في البنوك اليوم وجاءت على النحو التالي:


سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.
 
سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.
 
سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

 سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.
 
سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.
 
أسعار الدولار اليوم في البنوك 

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.4994

15.625

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.53

15.63

سعر الدولار في بنك مصر

15.53

15.63

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.53

15.63

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.51

15.61

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.53

15.63

سعر الدولار في بنك بلوم

15.52

15.62

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.56

15.66

سعر الدولار في بنك SAIB

15.53

15.63

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.52

15.62

سعر الدولار في بنك HSBC

15.52

15.62

سعر الدولار في المصرف العربي

15.50

15.60

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.52

15.62

سعر الدولار في بنك عودة

15.51

15.61

سعر الدولار في بنك المشرق

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.51

15.61

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.52

15.62

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.50

15.60

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.53

15.63

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.51

15.61

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.51

15.61

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.52

15.62


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