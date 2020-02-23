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اليوم.. استطلاع هلال شهر رجب بواسطة اللجان الشرعية والعلمية

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:46 ص
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استطلاع الهلال
استطلاع الهلال
الفجر
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أعلنت دار الإفتاء، استطلاعها لهلال شهر رجب لعام 1441 ه، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يجري إعلان نتيجة استطلاع الهلال على الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالإضافة إلى حسابات الدار على باقي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الحسابات الفلكية، أنه سيولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 32 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الأحد 29 من جمادى الأخرة عام 1441 هجريًا الموافق 23 فبراير المقبل، وهو يوم الرؤية.

ويعتمد نظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادي الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي، هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.
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الكلمات المفتاحية

هلال رجب هلال دار الإفتاء استطلاع الهلال

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