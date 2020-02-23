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زاهي حواس: السائح سيحتاج لـ3 أيام حتى يتفقد المتحف الكبير

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:41 ص
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زاهي حواس
زاهي حواس
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار المصرية، ووزير الأثار الأسبق: إن المتحف المصري الكبير يعد أهم مؤسسة ثقافية بالعالم، وسيتم عرض مجموعة آثار توت عنخ آمون بشكل غير عادي، معقبا: "السائح يحتاج إلى 3 أيام حتى يتفقد المتحف المصري الكبير بأكمله".

وأشار خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أنه جارٍ تطوير المنطقة بين الأهرامات حتى المتحف المصري الكبير بأكملها، معلقا: "المنطقة ستكون على أعلى مستوى".

وعن تطوير ميدان التحرير، أكد عالم الأثار المصرية، أنه سيكون من أهم الميادين بالعالم، منوها بأن وجود مسلة في وسط ميدان التحرير أمر هام لمكانة الميدان.

ولفت إلى أنه كان حريصا على أن يكون لمس المسلة والكباش، أمر صعب حتى لا يقوم أحد بتشويههم بالكتابة عليهم.
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