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ليستر سيتي ضد مان سيتي فى الدوري الانجليزي.. ملخص المباراة والأهداف

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:04 ص
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بوابة الفجر
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ليستر سيتي ضد مان سيتي، فاز فريق مانشستر سيتي، على مضيفه ليستر سيتي، وانتهت المباراة بنتيجة (1/0)، على ملعب " كينج باور"، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27، من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج". 

ليستر سيتي ضد مان سيتي.. ملخص المباراة 
مر الشوط الأول بدون أي أهداف، وأهدر لاعب ليستر سيتي "جيمي فاردي"، هدف في الدقيقة 8 وسددها في القائمة اليمنى للحارس، وعلى الصعيد الأخر انفرد لاعب مان سيتي إلكاى جوندوجان، بالكرة في الدقيقة الـ17 ولكن لم يحرز أي أهداف.

وسجل اللاعب سيرجيو أجويرو، مهاجم مان سيتي، هدفا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ولكن حكم المباراة ألغاه بسبب التسلل.

وفي الشوط الثاني، أهدر اللاعب سيرجيو أجويرو، ركلة جزاء للسيتي، في الدقيقة 62، وسرعان ما سيطر فريق مان سيتي على الكرة ونجح المهاجم البرازيلى جبرييل خيسوس، في تسجيل هدف الفوز كان في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.
 
ليستر سيتي ضد مان سيتي
بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي، رصيده للنقطة 57، في المركز الثاني، بفارق 19 نقطة عن فريق ليفربول، صاحب الصدارة، برصيد 76 نقطة، بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند 50 نقطة في المركز الثالث.  
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