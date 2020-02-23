موجة عدم استقرار في الأحوال الجوية تبدأ اليوم.. والأرصاد توجه تحذيرات عاجلة

أكدت الأرصاد الجوية أن موجة عدم الاستقرار في الجو تبدأ اليوم، ويسود البلاد طقس غير مستقر يتمثل في نشاط الرياح المحملة بالاتربة وشبورة مائية كثيفة وأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية.





وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك وجود نشاط للرياح على مختلف أنحاء البلاد خلال اليومين المقبلين، وتكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق وخاصة جنوب الصعيد والسواحل الشمالية.





وتوقعت الأرصاد الجوية أن طقس الأحد يشهد أمطارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مع نشاط للرياح بها، بينما يكون الطقس غائمًا على مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





ويكون طقيس الإثنين غائمًا على جنوب الصعيد مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة، و أمطار تجتاح القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء





وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، مما دفع هيئة الأرصاد الجوية بمناشدة المسؤولين لكي يتخذوا التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوبة، ويمكن الاتصال بالهيئة على مدار 24 ساعة عبر الهواتف التالية: 24646721 – 24647619.





ويجب على السائقين الالتزام بتعليمات المرور أثناء القيادة، والالتزام بعبور المشاة من الطرق المخصصة لذلك خاصة أثناء وقت الشبورة المائية.