بعد رد 4 مسعفين 370 ألف جنيه.. كفر الشيخ: الأمانة عنوان الإسعاف

قال الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، إن هيئة الإسعاف المصرية بها أسطول محترم من السيارات، ومسعفين يؤدون عملهم بكل دقة وأمانة.





وأشار "الجنزوري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الهيئة لها غرفة عمليات في كل محافظة، وعندما يطلب شخص سيارة إسعاف على الرقم 123 يتم على الفور توجيه سيارة إسعاف له من أقرب منطقة له.



وأضاف، أن عدد خطوط الاتصال على هيئة الإسعاف زادت، معقبا: "حدث طفرة في الإتصال.. ونتلقي 130 بلاغ يومي".