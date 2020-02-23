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اليابان تعتذر عن مغادرة مصابة بفيروس كورونا للسفينة السياحية

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:06 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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اعتذر وزير الصحة الياباني بعد أن ثبتت إصابة امرأة سمح لها بمغادرة السفينة السياحية "دايموند برينسز" بفيروس كورونا، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

قد غادرت المرأة، وهي في الستينيات من عمرها، دايموند برينسز في يوكوهاما يوم الأربعاء بعد قضاء فترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين على متنها، ولكن اظهرت نتائج اختبار آخر في محافظة توتشيغي، شمال طوكيو أنها إيجابية.

وأبلغ وزير الصحة كاتسونوبو كاتو مؤتمرا صحفيا في طوكيو مساء السبت أن 23 شخصا ممن غادروا يومي الأربعاء والخميس لم يخضعوا لاختبارات منذ ما قبل 5 فبراير، وأن الوزارة تحاول الوصول إليهم لإعادة اختبارهم.

وأضاف كاتو: "نعتذر بشدة عن الموقف الذي تسبب فيه إشرافنا.. سنتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار".

تم حجز السفينة السياحية، المملوكة لشركة كارنيفال كورب (CCL.N)، وعلى متنها نحو 3700 راكب وطاقم، في الحجر الصحي في يوكوهاما منذ 3 فبراير.

تواجه الحكومة اليابانية تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت تفعل ما يكفي لوقف انتشار فيروس كورونا الذي نشأ في الصين، وقتل أكثر من 2400 بينما تستعد طوكيو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في يوليو.

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مشورة السفر إلى اليابان إلى المستوى الثاني بمقياس من أربع درجات يوم السبت بسبب ما وصفته "بالانتشار المجتمعي المستمر".

ارتفع عدد الحالات المحلية المؤكدة إلى 132 حالة بعد أن أعلنت وزارة الصحة يوم السبت أنها أكدت 27 حالة جديدة من مرض يشبه الانفلونزا. وهذا منفصل عن أكثر من 600 حالة من حالات "دايموند برينسز"، أكبر تركيز للعدوى خارج الصين.

ومن بين الحالات الجديدة التي وقعت يوم السبت، صبي أقل من 10 سنوات في محافظة هوكايدو الشمالية، وكذلك معلمة في محافظة تشيبا شرق طوكيو كانت قد ذهبت إلى المدرسة أثناء ظهور الأعراض عليها.

يُعتقد أن الأطفال ربما يكونون أقل عرضة للفيروس الجديد، مع وجود عدد أقل بكثير من الإصابات المبلغ عنها في الأشخاص الأصغر سنًا.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورورنا اليابان

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