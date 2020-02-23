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بالأرقام.. حكاية 1000 مباراة في مسيرة البرتغالي كريستيانو رونالدو

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:24 ص
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رونالدو
رونالدو
علاء خليف
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خاض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي مباراته رقم 1000 في مسيرته الكروية مع الأندية ومنتخب بلاده، وذلك خلال المباراة التي جمعت اليوفي مع سبال بالدوري الإيطالي مساء السبت، وانتهت بفوز فريق "السيدة العجوز" بهدفين مقابل هدف بالجولة 25 من البطولة.

 

وشهدت مباراة يوفنتوس ضد سبال، تسجيل البرتغالي "رونالدو" الهدف الأول لليوفي في المباراة، بينما سجل الهدف الثاني آرون رامسي، وجاء هدف سبال عن طريق اللاعب أندريا بيتانيا بالدقيقة 69 من ركلة جزاء.

ويستعرض "الفجر الرياضي" تفاصيل 1000 مباراة لـ كريستيانو رونالدو في مسيرته مع الأندية ومنتخب البرتغال:-

- ريال مدريد: لعب نجم البرتغال مع النادي الملكي 438 مباراة وسجل 450 هدفا وصنع 131 هدفا.

- مانشستر يونايتد: لعب معه "الدون" 292 مباراة، وسجل 118 هدفا، وصنع 69 هدفا.

- سبورتنج لشبونة: لعب مع الفريق البرتغالي 31 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع هدف.

- يوفنتوس: لعب رونالدو مع اليوفي 73 مباراة، وسجل 53 هدفا، وصنع 13 هدفا

- سبورتنج لشبونة "ب": لعب معه مباراتين ولم يسجل أهداف.

- منتخب البرتغال: شارك كريستيانو في 164 مباراة دولية مع منتخب بلاده وسجل 99 هدفا.

ويعد نادي ريال مدريد أكثر الأندية التي لعب لها البرتغالي رونالدو وشارك معه في 438 مباراة في مختلف البطولات، كما أنه شهد على أكبر عدد من الأهداف في مسيرة "الدون" وسجل معه 450 هدفا من أصل 725 هدفا سجله خلال مشواره بالملاعب.

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