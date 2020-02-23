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حسن شاكوش: أفكر في الزواج.. ويكشف 10 مواصفات للعروسة التي سيرتبط بها
الأحد 23/فبراير/2020 - 06:47 ص
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تحدث مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عن حياته الشخصية، قائلًا "كنت متزوجًا منذ فترة ثم حدث انفصال، وحاليًا أفكر في الزواج فعليا، وأبحث عن شريكة لحياتي، وكلفت والدتي بأن تقوم بالاختيار لي".
وأوضح في تصريحات صحفية، أنه أوصى والدته بأن تراعي عدة مواصفات يتمناها في زوجته وهي كالتالي: أن تكون زوجة مناسبة وصالحة وتهتم بي وبفني وبمستقبلي وتدعمني وتساندني وتقدّر أيضا ظروف حياتي وعملي وتساعدني على مواجهة مصاعب الحياة.
يذكر أن نقيبب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، أصدر قرارًا بوقف التعامل مع "مطربي المهرجانات" وهو ما مثل صدمة لهؤلاء.
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