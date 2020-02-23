مخرج يحرج ممثلة شهيرة بعد ملاحقتها لإلتقاط فيديو لها





تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة تعرض الفنانة البحرينية شيماء سبت، لموقف مُحرج من الممثل والمخرج الكويتي خالد أمين.





وظهر المخرج الكويتي في اللقطات وهو يلاحقها ويريد تصوير مقطع لها بدون فيلتر ومساحيق تجميل.





وظهرا الاثنان في مستشفى، حيث كان أمين يحلاقها فيما ترفض هي التصوير، مشيرة إلى أنه يصر على أن يظهرها بشكل غير جميل أو "كريهة".



