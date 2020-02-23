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المباريات التى يغيب عنها لاعبي الأهلي بعد الإيقاف من اتحاد الكرة

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:22 ص
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الأهلي
الأهلي
محمد جمال
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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم عن العقوبات المقررة على اللاعبين بشأن أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والذى أقيم يوم 20 فبراير على ملعب محمد بن زايد بالإمارات وانتهي بتتويج الأبيض بعد الفوز بركلات الترجيح بعدما انتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقررت اللجنة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي لنهاية الموسم بينما قررت اللجنة إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي مباراتان.

وسيفقد الأهلي لخدمات ياسر إبراهيم وجونيور أجاي في مباراتين أمام الزمالك في مباراة الغد، وامام وادي دجلة.

بينما سيغيب كهربا حتى نهاية الموسم عن كل مباريات الفريق المتبقية بجانب مباريات الاهلي ببطولة كأس مصر.

وجائت قرارات اللجنة كالأتي :

إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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