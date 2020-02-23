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بسبب إبراهيم حسن .. المحكمة الرياضية الدولية تغرم الإسماعيلي 20 مليون جنيه لصالح النجوم

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:09 ص
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إبراهيم حسن بقميص الإسماعيلي
إبراهيم حسن بقميص الإسماعيلي
علي خلاف
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كشفت المحكمة الرياضية الدولية عن قرارها في أزمة فريق نجوم المستقبل والنادي الإسماعيلي بشأن أزمة بيع إبراهيم حسن نجم الدراويش السابق إلى الزمالك، دون الالتزام بالعقد الثلاثى بين الناديين واللاعب.

المحكمة الرياضية الدولية تغرم الإسماعيلي

وقررت المحكمة الرياضية الدولية تغريم نادى الإسماعيلي مبلغ 20 مليون جنيه، لصالح نادى نجوم المستقبل الذى يلعب حالياً فى دورى القسم الثانى بشأن بيع إبراهيم حسن من الدراويش للزمالك دون حصول النجوم على مستحقاتهم وفقا للعقد الثلاثي.

بداية الواقعة

بدأ الأزمة في 13 مارس 2019 بعدما تقدم نادى النجوم الذي يلعب في دوري القسم الثاني بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية يطعن فيها على قرار لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة فى أزمة انتقال إبراهيم حسن إلى نادى الزمالك من صفوف الإسماعيلى حيث كان معارا من النجوم إلى فريق الدراويش.

وكانت لجنة شؤون اللاعبين فى اتحاد الكرة المصري قد حكمت بأحقية النجوم في 2.5 مليون دولار ،كجزء من قيمة الصفقة والشرط الجزائى المبرم فى عقد ثلاثى بين اللاعب إبراهيم حسن والنجوم والإسماعيلي.

وطعن فريق النجوم على حصوله على هذا المبلغ موضحاً أحقيته في الحصول على مبلغ أكثر من 12 مليون جنيه، وأحقيته فى الحصول على مبلغ أكبر من ذلك وهوا ما حكمت به المحكمة الرياضية الدولية مساء اليوم حيث ألزمت إدارة الدراويش بدفع مبلغ 20 
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