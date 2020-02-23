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نجم رين بديل كاسيميرو في ريال مدريد

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:05 ص
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كاسيميرو
كاسيميرو
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن كشافي ريال مدريد الإسباني يراقبون النجم الشاب إدواردو كامافينجا نجم رين الفرنسي البالغ من العمر 17 عامًا منذ عامين ولكن المراقبة اشتدت وازدادت مؤخرًا.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد يرسل مبعوثيه باستمرار لمراقبة كامافينجا وسيحاول النادي الإسباني التوقيع معه غي الصيف المقبل وقد يصل سعره إلى 70 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد لم يبدأ المفاوضات بعد ولكنه عندما يحدد استراتيجيته للموسم المقبل فإن أول ما يريده هو لاعب ليكمل مهام كاسيميرو ويبدو أنا كامافينجا ذو الأصول الأنجولية هو الخيار الأمثل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن التوقيع مع النجم الفرنسي الشاب سيعني أن ريال مدريد سينسي التوقيع مع بول بوجبا بشكل نهائي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الخطوة المقبلة لإدارة الملكي هي إقناع الفرنسي زين الدين زيدان بأن كامافينجا هو اللاعب الذي يحتاجه الفريق لاستمرارية قوة خط الوسط بينما لا زال زيدان يرغب في ضم بوجبا.

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