"الزراعة": تخصيص لجان لمراقبة المبيدات بالأسواق



وأضاف عبدالمعطي خلال لقاءه ببرنامج" من مصر" الذي يعرض على فضائية "cbc" أمس السبت:" الوزارة بها لجنة تسمي لجنة المبيدات، ومهمتها توثيق وإعطاء شهادة لتداول المبيد داخل البلاد، ولإعطاء هذه الشهادة لابد من التأكد من ثلاث أشياء البند الأول فاعليته على الآفة المستخدم لها ولذلك يتم عمل تطبيق عملي لذلك، كما يتم فحصه للتأكد من المادة الفعالة، وذلك من خلال المعمل المركزي، والتأكد من الدراسات المقدمة بخصوص هذا المبيد".



وتابع: "هذا الموضوع له أبعاد كبيرة جدًا فيؤثر على تصدير المنتج وسلامته، كما أننا نقوم بتخصيص لجان ضبطية والنزول لأرض الواقع لمعالجة الأمر، وخلال العام الماضي تم زيارة 4 آلاف منفذ لعمل ضبطيات لأي حالة مخالفة".



قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن الدولة تنظر إلى المبيدات نظرة هامة في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن الوزارة بكل أجهزتها تتعامل مع هذا الملف بشكل كبير.