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هدافو مواجهات الأهلي ضد الزمالك .. الراحل عبد الكريم صقر يحلق في الصدارة

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:16 ص
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي خلاف
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يترقب عشاق ومحبي الكرة المصرية قمة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز بالجولة الرابعة المؤجلة من الدور الأول حيث يرغب الأحمر في الثأر من هزيمة كأس السوبر أمام الأبيض الذي يسعى لتأكيد تفوقه على الشياطين الحمر.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

ومن المقرر أن تُقام قمة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز ، مساء الإثنين المقبل الموافق 24-1-2020 ، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

هدافو مواجهات الأهلي ضد الزمالك

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام هدافو مواجهات الأهلي ضد الزمالك حيث تواجه كلا الفريقين في 232 مناسبة شاملة كافة البطولات الرسمية والودية، حقق المارد الأحمر الفوز 99 لقاء وتغلب الأبيض في 57 مواجهة وحسم التعادل نتيجة 76 مناسبة.

سجل لاعبو الزمالك في شباك الأحمر 247 هدف خلال تاريخ المواجهات الـ232، بينما أحرز الأهلي عدد 338 من الأهداف وإليكم هدافو مواجهات القطبين في كافة البطولات التي يتصدرها عبد الكريم صقر برصيد 17 هدف.

1- عبد الكريم صقر 17 هدف

2- مصطفى كمال طه 15 هدف

3- محمود مختار التتش 13 هدف

4- محمد أبو تريكة 13 هدف

5- عماد متعب 10 هدف

6- حسام حسن 9 هدف

7- جمال حمزة 9 هدف

8- صالح سليم وتوتو وعلاء الحامولى من الأهلي كل منهم 8 أهداف.

مختار التتش صاحب أول هدف وحسام حسن الأكثر تسجيلا في الدوري المصري

يذكر أن محمود مختار التتش، أسطورة النادي الأهلي يعتبر صاحب أول هاتريك في تاريخ لقاءات القمة عام 1930، بينما النجم حسام حسن هداف الأهلي والزمالك السابق هوا هداف مواجهات القمة في بطولة الدوري برصيد د تسعة أهداف، بواقع 5 مع المارد الأحمر و4 مع الفارس الأبيض

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