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"الكهرباء": نتخذ إجراءات حاليا لمنع سرقة التيار

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:18 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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علق أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على سرقة التيار من خلال العدادات الكودية، قائلا: "أي تجاوز موجود في جميع الدول العالم".

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc": "سرقة التيار الكهربائي من خلال العدادات الكودية لها أكثر من طريقة، والقانون جرم الحصول على تيار كهربائي بطريقة غير مشروعة، والسرقة ليس معناها أن المواطن ليس لديه عداد فمن الممكن أن يمتلك العداد ويسرق كهرباء".

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء: "القانون يوجه المعاقبة على الشخص الموجود في العين، وهناك إجراءات يتم أخذها الآن لمنع سرقة التيار الكهربائي، كما أن هناك لجان تتابع لرصد أي مخالفات".
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الكلمات المفتاحية

سرقة التيار الكهرباء العدادات الكودية البوابة نيوز

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