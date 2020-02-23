10 تصريحات نارية لمحمد رمضان في أولى حلقات برنامج وائل الابراشي الجديد على القناة الأولى

وخلال استضافته في الحلقة أطلق رمضان، تصريحات نارية علي أزمته الأخيرة مع الطيار الموقوف، وموقفه من قرار النقابة بمنع مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء، وعن حملة مقاطعته.

"الفجر الفني"



١- "الجمهور اللي خلاني مغني مش أنا"

برر الفنان محمد رمضان، موقفه من خوضه المجال الغنائي، والنوع الذي يقدمه والذي أثار الرأي العام، قائلا: "مش أنا اللي اخترت أغني، أنا عملت إعلان عجب الناس ولقيت الأغنية شغالة في كل الأماكن، الجمهور اللي خلاني مغني مش أنا اللي قررت، اللي فرضني في الغناء هو الجمهور".



٢- أنا مدفعش 10 جنيه بدون وجه حق"

وأوضح، أنه حصل على إذن الطيار قبل التصوير في الكابينة ولم يقتحمها، وأن الطيار بعد فصله لم يقدم طعنا في القرار لكي يعود إلى عمله، وطالبه بتعويض 9 مليون جنيه، قائلا: "أنا مش هدفع 10 جنيه بدون وجه حق".



٣- "ظهوري عاريا أثناء الغناء لأن ده فن بيطلب ملابس لكل أغنية"

وبرر ظهوره عاريًا في بعض الأغانى التى يقدمها، وكذلك ظهوره على المسرح أثناء الغناء، قائلاً: "ده فن ميوزكال شو يتطلب ملابس معينة وأنا أول شخص أقدم ذلك الفن فى مصر، كل أغنية ليها ملابس خاصة وبقدم فن موجود خارج مصر، وبقدم اختراع جديد على الناس وليس من دماغى".



٤- "اللي بيستفز من ثروتي راجل حقود"

وأكد أن من يهاجمه ويستفز من سياراته وممتلكاته ما هو إلا شخص حاقد على كل الناس وليس على محمد رمضان فقط، مؤكدًا أنه حصل على ممتلكاته بفضل الجمهور، وأنه يستعرض مايمتلكه للجمهور لأن هذه علاقة معهم حددها بينه وبين نفسه لأنه يحبهم، وكل من يهاجمه هو حاقد وحاسد.



٥- "المقاطعة نقطة في بحر جمهوري"

علق الفنان محمد رمضان على الحملات التي تدعو لمقاطعته ومقاطعة وائل الإبراشي بعد استضافته له، إنه أول مرة يسمع عن هذه المقاطعة، وأن الذين يدعوا لها لا يكونوا نقطة في بحر جمهوره الواعي الذي لاينساق وراء أي شخص.





٦- "باسم سمرة مكنش في وعيه"

وعلق على الفيديو المتداول بينه وبين الفنان باسم سمرة بأحد الأفراح، قائلاً: "باسم سمرة مكنش فى وعيه، كان فرح صديق وأخ كبير أنا شوفت الفيديو كان فرح ابن الحاج محمد، وأخدت بالى وباسم أخويا وصاحبى وحبيبى ومكنش فى وعيه لأنه لو كان فى وعيه إيدى الشمال جاهزة".





٧- "تكفل بمرتب الطيار الشهري لحين الفصل في الأمر"

وقدم اقتراحًا للطيار الموقوف لحل الأزمة بينهما، قائلاً: "لو هو يقبل أتكفل بالمرتب اللى هو كان بياخده لحد ما يحصل على حكم فى القضية الذى كان رفعها ضدى وضد وزارة الطيران.. وده لو شىء يرضيه وميبقاش الضرر بنسبة 100%.. وخليه ماشى فى القضية ضدى ومكمل فيها، ومتكفل لحد ما القضاء يحكم باللى هو شايفه".



٨- "أجهز لدويتو مع نجم عالمي"

وصرح بأنه يجهز الآن دويتو غنائي مع نجم عالمي فرنسي كما أنه يحضر إلى أغنية من توزيع الموزع العالمي "ريدوان"، وإذا استمرت نقابة الموسيقيين في حظره من الحفلات، فإنه لن يقيم أي حفلات في مصر وسوف يكتفي بالحفلات خارج مصر.



٩- "محامي مطرب مشهور طلب إيقافي ووراء الحرب ضدي"

قال الفنان محمد رمضان أن المحامى المتولى القضايا القانونية الخاص بالطيار، هو نفس محامى بمطرب مصرى معروف، ومحامى آخر لنفس المطرب رفع ضده قضية للنائب العام، معقبا: "محامي مطرب مشهور طلب إيقافي ووراء الحرب ضدي".



١٠- أنا ضد منع مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء"

وعلق على قرار منع مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء، بأن الفن حرية، ومطربي المهرجانات فنانون لهم جمهور وشعبية، ولهم الحق بأن يكون لهم شعبة داخل النقابة، ولست مع المنع.

يرصدملخص ردود محمد رمضان مع وائل الابراشي..