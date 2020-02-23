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قبل "مقصلة" عقوبات السوبر.. التوأم وكمونة وميدو أبرز أبطال فيلم "العقاب الكبير" في الكرة المصرية

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:16 ص
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التوأم حسن
التوأم حسن
علاء خليف
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أعلنت لجنة الإنضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم مساء السبت عقوبات أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والتي جمعت الفريقين بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي" الخميس الماضي.

وقررت اللجنة إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك لنهاية الموسم وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، كما عاقبت محمود شيكابالا قائد الأبيض بالإيقاف 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، وإيقاف زميله عبد الله جمعة 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، وإيقاف ثنائي الأحمر أجايي وياسر إبراهيم مباراتين وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه.

كما قررت اللجنة منع مرتضي منصور من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وتغريمه 200 ألف جنيه.

العقوبات التي أعلنتها لجنة الإنضباط والأخلاق ضد لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث مباراة السوبر المصري، أعادت للأذهان تاريخ طويل من العقوبات القاسية التي شهدتها الكرة المصرية خلال الأجيال المختلفة، وذلك تجاه بعض  التصرفات غير الأخلاقية من اللاعبين التي حدثت في مباريات البطولات المحلية.

ويرصد "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أعنف العقوبات التي صدرت ضد اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية الحديث سواء من جانب إدارات الأندية أو اتحاد الكرة، بسبب تصرفات غير أخلاقية أو غير لائقة شهدتها مباريات كرة القدم، وذلك قبل أحداث لقاء السوبر المصري الأخير:-

1- إبراهيم حسن:

تعرض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق للإيقاف من جانب إدارة القلعة الحمراء لمدة 6 أشهر بعد قيامه بإشارات بذيئة ضد الجماهير المغربية في مباراة جمعت مصر والمغرب في تصفيات أمم إفريقيا 1998، كما قرر اتحاد الكرة وقتها ايقافه لمدة عام كامل.

2- سمير كمونة:

من النجوم الذين تعرضوا لعقوبات قاسية بسبب التصرفات غير الأخلاقية سمير كمونة نجم الأهلي السابق والذي تعرض للإيقاف لمدة عام كامل بعدما وجه اشارات خارجة لجماهير غزل المحلة خلال مباراة جمعت الأهلي والمحلة في نهائي كأس مصر عام 2001، وتم تنفيذ العقوبة ضده.

3- ميدو:

تعرض أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق للإيقاف لمدة 6 مباريات وذلك خلال مباراة جمعت الزمالك مع الأهلي في كأس مصر، حيث اشتبك اللاعب مع جماهير المارد الأحمر ووجه لهم السباب والإشارات الخارجة.

4- حسام حسن:

تعرض حسام حسن للإيقاف لمدة 6 أشهر من جانب إدارة النادي الأهلي برئاسة صالح سليم وذلك بعدما قام بخلع قميص الفريق الأحمر وإلقائه على الأرض.

5- أحمد عبد الظاهر:

 اتحاد الكرة المصري عاقب مهاجم النادي الأهلي أحمد عبد الظاهر بالإيقاف لمدة عام دوليا و3 أشهر محليًا، وذلك  بعد احتفاله برفع إشارة رابعة الخاصة بجماعة الاخوان المسلمين في نهائي دوري الأبطال الافريقي عام 2013 أمام أورلاندو بيراتيس بطل جنوب إفريقيا، كما تم تجميد مستحقاته وعرضه للبيع. 

6- محمد إبراهيم:

عاقب اتحاد الكرة محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق بالإيقاف لمدة 4 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه، بعدما وجه إشارت خارجة إلى جماهير ناديه بعد طرده في مباراة المصرى البورسعيدي موسم 2010/2011.

7- حسين السيد:

تعرض حسين السيد مدافع الأهلى للإيقاف 4 مباريات وغرامة 10 آلاف جنيه، وذلك بعدما قام بضرب زميله لاعب بتروجت فى وجهه وعندما أشهر الحكم الكارت الصفر فى وجهه كان رد فعله البصق على الحكم .

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