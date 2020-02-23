بعد فوز بوروسيا دورتموند على فيردر بريمين .. تعرف على أرقام هالاند هذا الموسم

حقق نادي بوروسيا دورتموند فوزاً هاماً مساء أمس السبت على مضيفه فيردر بريمين بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب "فيسير شتاديون" في الجولة 23 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين بوروسيا دورتموند بالفضل للثنائي، دان أكسيل زاجادو، وإيرلنج براوت هالاند، واللذين سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين 52 و66 على الترتيب.

وواصل دورتموند تواجده في المركز الثالث على لائحة ترتيب البوندزليجا برصيد 45 نقطة، خلف لايبزج صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة، وبايرن ميونخ المتصدر برصيد 49 نقطة.

أبرز أرقام هالاند مع دورتموند هذا الموسم

ويواصل النجم النرويجي الشاب إيرلنج براوت هالاند توهجه مع بوروسيا دورتموند، منذ إلتحاقه بالفريق في يناير الماضي، قادماً إليه من صفوف فريق ريد بول سالزبورج النمساوي.

وسجل هالاند هدف فريقه الثاني في مباراة بريمين، ليرفع رصيد أهدافه مع فريقه للهدف رقم 12 في جميع البطولات.

وسجل هالاند 9 أهداف في 6 مباريات لعبها مع بوروسيا دورتموند في بطولة الدوري الألماني وقدم تمريرة حاسمة وحيدة، فيما سجل هدفي في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة الوحيدة التي خاضها رفقة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، في ذهاب ثمن النهائي، كما سجل هالاند هدفاً وحيداً في بطولة كأس ألمانيا.

وبذلك بلغت أهداف هلاند 12 هدفاً في 8 مباريات، بمجموع دقائق لعب بلغت 540 دقيقة، ليساهم بذلك بهدف كل 40 دقيقة مع فريقه حتى الآن.