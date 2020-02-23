إيمان العاصي عن محمد رمضان: مستغربة من الهجوم القاسي عليه وحاسة بعنصرية رهيبة













أعربت الفنانة إيمان العاصي عن غضبها واستياءها من هجوم الجمهور القاسي علي الفنان محمد رمضان.وعبرت "العاصي" عن غضبها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "أنا فعلًا مش فاهمة اللي مضايق من محمد رمضان، مضايق ليه قوي كده ثم الطيار راجل محترم وكل حاجة بس خرج عن القانون آه الحكم قاسي بس مش غلطت رمضان الصراحة".وأضافت إيمان العاص، "وبعدين أغاني رمضان ولبسه مش شايفة فيه أي مشكلة بصراحة ده نوع وإستايل وذوق هو اختارهم لنفسه وليه جمهور وعجبه الشكل ده".واستكملت "العاصى" قائلة: "موضوع أنه بيتكلم عن فلوسه أو أنه شايف أنه رقم واحد هو حر أنه يستمتع بنجاحه وفلوسه بالشكل اللي يرضيه أنا فعلًا مستغربة جدًا من الهجوم القاسي قوي ده وحاسة بعنصرية رهيبة".