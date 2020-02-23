تركي آل الشيخ ينتقد اتحاد الكرة بسبب عقوبة كهربا

انتقد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لنهاية الموسم على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة الأهلي أمام الزمالك بنهائي كأس السوبر.

كما طالب آل الشيخ من مجلس الأهلي باللجوء إلى الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضي "كاس".

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"كله كوم ويعني ايه كهرباء ل اخر الموسم؟!!! بقانون مين ده ؟! فيه حاجه اسمها فيفا ومحكمة كاس".