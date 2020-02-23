عاجل.. محمد رمضان يكشف لأول مرة تفاصيل جديدة عن التحاقه بالجيش





قال محمد رمضان، إنه يقرأ كل التعليقات التي تهاجمه ويحاول أن يتعلم من كل النصائح التي توجه له ولاسيما الذي قدمها له الإعلامي وائل الإبراشي.





واستنكر رمضان، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، بعض الأشخاص الذين يقولون له بأنه نموذج سئ، مؤكدًا أنه لم يكن يومًا صورة سيئة للأطفال بل بالعكس فهو بار بوالدته وأسرته وأبناءه.





وأضاف أنه سيتحدث عن تفاصيل تطوعه للذخول في الجيش والالتحاق به للمرة الأولى، بأنه لم يكن يكمل ال 28 عام، واقترح عليه البعض بأنه من الممكن أن يأخذ إعفاء من الجيش ولكنه صمم أن يذهب بنفسه وفي عز شهرته ونجاحه، ولم يتحدث مع أي شخص أو ضابط ولم يلجأ للحصول على واسطة، كل هذا بفضل تعليقات البعض حينها بأنه قدوة للجمهور.



