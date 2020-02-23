"الصحة": 60% من المصريين قادرون على العمل في عام 2080



وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن كل محافظة بها دوافع للإنجاب مختلفة ومنها هو ضرورة الإنجاب، والعزوة وإنجاب الذكور بكثرة للميراث، لافتا إلى أن التقاليد والموروثات السلبية تسببت في الزيادة السكانية.



وأشار نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إلى أن التوعية من مخاطر الزيادة السكانية لابد أن تكون مباشرة وفي كل مكان بمصر من خلال رسائل معينة تتناسب مع المحافظة.



قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن "60% من تعداد الشعب المصري لديهم القدرة على العمل في عام 2080 ويجب الاستثمار فيهم.