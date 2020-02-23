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محمد رمضان: من يهاجموني حاقدين.. وممتلكاتي حصلت عليها بفضل جمهوري

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:37 ص
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بوابة الفجر
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 قال الفنان محمد رمضان، إنه يقوم باستعراض ممتلكاته وسياراته للجمهور لكي يشاركهم فرحته ويثبت لهم بأن كل ما وصل له بسببهم وبفضل دعمهم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصريةـ أن الجمهور عندما يقابله في الشارع وهو داخل سيارته اللامبورجيني يدعون له ويعبرون له عن محبتهم الشديدة.

وتابع أن كل من يهاجمه ويستفز من سياراته وممتلكاته ما هو إلا شخص (حاقد) على كل الناس وليس على محمد رمضان فقط، مؤكدًا أنه حصل على ممتلكاته بفضل الجمهور.

وأوضح أنه يستعرض كل مايمتلكه للجمهور لأن هذه علاقة معهم حددها بينه وبين نفسه لأنه يحبهم، وكل من يهاجمه هو حاقد وحاسد.


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