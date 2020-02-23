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محمد رمضان عن الغناء عاريًا: "لن أغيره"

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:41 ص
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محمد رمضان
محمد رمضان
كساب أحمد
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قال الفنان محمد رمضان، إن غنائه بملابس شبه عارية نوعًا من الاستعراض الموسيقي، معقبًا: "جمهوري يتقبل هذا النوع، ولن أغيره".

ولفت "رمضان"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، أنه أصبح أغلى مغني في الوطن العربي، والمطرب الوحيد الذي لديه 5 أغاني فوق الـ100 مليون مشاهدة.

وأشار إلى أن هناك قانونًا يعطيه الحق في مزاولة مهنة الغناء، خاصة أن القانون يتيح لأي عضو في نقابة الممثلين بممارسة مهنة الغناء، والعكس.
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الكلمات المفتاحية

وائل الإبراشي محمد رمضان مع وائل الإبراشي محمد رمضان أغاني محمد رمضان

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