محمد رمضان عن الغناء عاريًا: "لن أغيره"

قال الفنان محمد رمضان، إن غنائه بملابس شبه عارية نوعًا من الاستعراض الموسيقي، معقبًا: "جمهوري يتقبل هذا النوع، ولن أغيره".



ولفت "رمضان"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، أنه أصبح أغلى مغني في الوطن العربي، والمطرب الوحيد الذي لديه 5 أغاني فوق الـ100 مليون مشاهدة.



وأشار إلى أن هناك قانونًا يعطيه الحق في مزاولة مهنة الغناء، خاصة أن القانون يتيح لأي عضو في نقابة الممثلين بممارسة مهنة الغناء، والعكس.

