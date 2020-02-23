عمرو موسى: يمكن إقامة علاقات جيدة بين مصر وتركيا

قال عمرو موسى، رئيس هيئة حكماء أفريقيا ووزير الخارجية الأسبق، إنه يمكن إقامة علاقات جيدة بين مصر وتركيا، لافتًا إلى أنه يتحدث عن مفهوم العلاقات بصورة عامة بين البلدين.



وأشار "موسى"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن تركيا دولة بها أساس ديمقراطي مهم، وإلا ما كان أردوغان خسر مؤخرًا الانتخابات المحلية في عدد من المدن التركية.



وأوضح رئيس هيئة حكماء أفريقيا ووزير الخارجية الأسبق، أنه يمكن أن يكون هناك علاقات جيدة إذا حدث تفاهم حول أكثر من موضوع، وأهمهم الملف الليبي، والسوري.

