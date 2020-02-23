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محمد رمضان: أقدم نوع جديد من الحفلات ومش هغيره وأنا أغلى مطرب بالعالم العربي

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:21 ص
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محمد رمضان
محمد رمضان
لمياء علي
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حل الفنان محمد رمضان ضيفًا على القناة الأولى المصرية في ثوبها الجديد مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه الجديد.

وعلق محمد رمضان على الأزمة التي لحقت به مؤخرُا بسبب الغضب الجماهيري من ملابسه في الحفلات، وقال إنه يقدم نوع جديد ومختلف من الحفلات والأغاني وموجود في الغرب.

وتابع أنه يستعين بمخرج مسرحي للحفلات الخاصة به، وقد استعان بمخرج مسرحية الملك لير، وشدد على أنه لن يغير الحفلات التي يقدمها، وأنه أغلى مطرب في مصر والعالم العربي.

وكان محمد رمضان قد أثار ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا بعد أزمته مع الطيار، وهذا ما جعل رواد التواصل غاضبون من رمضان وقرروا مهاجمته من خلال التعليقات عبر حساباته الرسمية، وتدشين هاشتاج قاطعوا محمد رمضان.

وأعرب نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر عن استياءه من ملابس محمد رمضان في حفلاته، وبالرغم من أنه قد وعده بأن يلتزم بالقواعد ولكن فوجئ بأنه لم ينفذ هذا الوعد وظهر بقميص شفاف في إحدى حفلاته.
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