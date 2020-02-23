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بعد العقوبات.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها لاعبي الأهلي الموقوفين

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:08 ص
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي نبوي
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة قوية للغاية بعدما قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف الثنائي جونيور أجاي وياسر إبراهيم لمباراتين ومحمود عبد المنعم "كهربا" لنهاية الموسم على خلفية التي شهدتها مباراة الفريق الأحمر أمام الزمالك بنهائي كأس السوبر.

وسيفقد الأهلي لخدمات ياسر إبراهيم وأجايي في مباراتين أمام الزمالك في مباراة الغد، وأمام الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

أما كهربا فسيغيب عن الأهلي حتى نهاية الموسم وسيغيب عن المباريات التالية :-

الأهلي والزمالك
الأهلي والإسماعيلي
الاتحاد السكندري والأهلي
الأهلي ومصر المقاصة
نادي مصر والأهلي
طنطا والأهلي
الأهلي والمقاولون العرب
إنبي والأهلي
الأهلي وبيراميدز
طلائع الجيش والأهلي
حرس الحدود والأهلي
المصري البورسعيدي والأهلي
سموحة والأهلي
الأهلي وإنبي
الأهلي والجونة
الإنتاج الحربي والأهلي
الأهلي وأسوان
الزمالك والأهلي

كما سيغيب كهربا عن مباريات الأهلي في بطولة كأس مصر بالكامل.

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