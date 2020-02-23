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عمرو موسى يكشف سر العلاقات القوية بين أمريكا وإسرائيل

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:02 ص
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عمرو موسى
عمرو موسى
هدى عبدالرازق
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قال عمرو موسى، رئيس هيئة حكماء أفريقيا ووزير الخارجية الأسبق، إن هناك ضررًا كبيرًا لحق بالقضية الفلسطينية بسبب الانقسام الفلسطيني، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك دورًا عربيًا لخلق حالة من التوافق بين الفلسطنيين.

وأشار "موسى"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه إذا استمر الضغط والقهر على الفلسطينين سيحدث انفجار، منوها بأنه يجب البناء على الموقف الذي خرجت به الجامعة العربية.

وأوضح، أن السياسية الأمريكية مؤيدة لإسرائيل منذ القدم، لافتا إلى أن إسرائيل هى الدولة التي خدمت أكثر من هدف للدول العظمى والغربية، كالتخلص من اليهود بعد ما حدث لهم في ألمانيا، وشغلت العرب بها.

وأضاف أنه لو لم يقف الفلسطنيين موقفًا موحدًا، فإن" صفقة القرن" يمكن أن تُفرض، ولكن لن تكسب شرعية.
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الكلمات المفتاحية

عمرو موسى أمريكا إسرائيل

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