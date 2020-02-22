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"البراءة في كيس".. النيابة تحقق في واقعة العثور على جثة رضيعة بالبدرشين

السبت 22/فبراير/2020 - 11:54 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة طفلة حديثة الولادة، داخل كيس بلاستيك، بقرية أبو رجوان بمنطقة البدرشين، فيما أمرت بتشريح الجثة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كان الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، قد تلقى بلاغا من أهالي قرية أبو رجوان، مفاده العثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة داخل كيس بلاستيك بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لرضيعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
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الكلمات المفتاحية

جثة رضيعة البدرشين

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