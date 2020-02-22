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روسيا: إصابة 3 مواطنين بفيروس "كورونا"

السبت 22/فبراير/2020 - 11:55 م
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نائبة رئيس الوزراء الروسي
نائبة رئيس الوزراء الروسي
وكالات
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قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، مساء اليوم السبت، إنه "تم إجلاء مجموعه مكونة من 8 مواطنين روس من السفينة السياحية الموبوءة "دياموند برينسيس" الخاضعة للحجر الصحي، في ميناء يوكوهاما باليابان، وهناك 3 منهم مصابون بفيروس "كورونا" المستجد".

وأضافت غوليكوفا: "عاد 8 روس إلى الاتحاد الروسي، وتم اكتشاف فيروس كورونا المستجد في 3 منهم بينما كانوا على متن السفينة، ورفض بقية المواطنين الروس الطيران على متن الطائرة الخاصة التابعة لوزارة الطوارئ".

كما لفتت إلى أنه سيتم احتجاز جميع الروس الذين تم إجلاؤهم من السفينة، وكذلك الأخصائيين الطبيين الذين رافقوهم خلال عملية الإجلاء، في مدينة كازان بجنوب غرب روسيا لمدة 14 يوم.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت منظمة الصحة العالمية، يوم 31 ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر في الصين وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وكان المئات من ركاب السفينة قد بدأوا في النزول من السفينة، يوم الأربعاء الماضي، بعد إبقائهم على متنها لأكثر من أسبوعين قيد الحجر صحي.

يشار إلى ان اليابان أعلنت، الخميس، وفاة أول مصابين بفيروس كورونا من ركاب السفينة "دايموند برنسيس"، وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، وفاة اثنين من ركاب السفينة السياحية دايموند برنسيس، الموبوءة بفيروس كورونا والتي خضعت للحجر الصحي في اليابان.

وأكدت السفارة الروسية في اليابان، أن الشخصين ليسا من مواطني روسيا.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس روسيا

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